Москва, 6 февраля, 2023, 17:05 — ИА Регнум. В России большее число учителей сможет претендовать на президентские премии за достижения в педагогической деятельности. Соответствующий указ подписал глава российского государства Владимир Путин.

Константин Михальчевский/РИА Новости Работа учителя в общеобразовательной школе

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Так, согласно документу, опубликованному 6 февраля на официальном интернет-портале правовой информации, число премий увеличилось с тысячи до 1250.

«Внести в указ президента РФ №679 «О премиях лучшим учителям за достижения в педагогической деятельности» изменение, заменив в абзаце первом пункта 1 слова «1 тысячи премий» словами «1250 премий»», ― отмечено в тексте указа.

Напомним, согласно указу президента РФ №679 от 28 ноября 2018 года, размер каждой премии составляет 200 тысяч рублей.

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Как сообщало ИА REGNUM, в июне шесть учителей образовательных организаций Северной Осетии стали победителями и обладателями премий по 200 тыс. рублей, учрежденными в соответствии с указом президента России «О премиях лучшим учителям за достижения в педагогической деятельности».