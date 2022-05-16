Черкесск, 16 мая 2022, 12:06 — REGNUM В Карачаево-Черкесии объявили конкурс, который должен определить лучшего педагога по его достижениям в педагогической деятельности в 2022 году. Победителям вручат премии, размер которых составит 200 тыс. рублей, сообщили 16 мая в пресс-службе главы и правительства региона.
Всего будут присуждены четыре премии. Их число определяется с учетом количества учащихся образовательных учреждений в регионе.
Для участия в конкурсе приглашаются учителя со стажем педагогической деятельности не менее трех лет и имеющие учебную нагрузку не менее 18 часов в неделю. Победителя определят ко Дню учителя.