Вашингтон, , 16:48 — REGNUM Соединённые Штаты окажут любую необходимую помощь в ликвидации последствий землетрясения в Турции. Такое поручение дал президент страны Джо Байден.

Землятресение в Турции Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Ранее по теме: Путин выразил Эрдогану соболезнования в связи с последствиями землетрясения

Глава Белого дома в сообщении в Twitter заявил, что глубоко опечален человеческими жертвами и разрушениями, которые вызвало землетрясение в Турции и Сирии.

«Я отдал распоряжение моей команде продолжать пристально отслеживать ситуацию в координации с Турцией и оказать любое и всё необходимое содействие», ― добавил американский лидер.

Как сообщало ИА REGNUM, землетрясение магнитудой 7,4 произошло в 04:17 по местному времени на юго-востоке Турции в провинции Кахраманмараш. Подземные толчки также ощущались в нескольких районах Сирии, в Абхазии, Батуми, Багдаде, Бейруте и Сочи. По последним данным, сильное землетрясение в Турции привело к обрушению почти трёх тысяч зданий, погибли более тысячи человек.

Также в сюжете: В НАТО заявили о готовности помочь пострадавшей от землетрясения Турции

Напомним, ранее о готовности оказать необходимую помощь в ликвидации последствий сейсмособытия в телеграмме с соболезнованиями на имя турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана заявил президент России Владимир Путин.