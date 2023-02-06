Путин выразил Эрдогану соболезнования в связи с жертвами землетрясения

Москва, , 11:03 — REGNUM Президент России Владимир Путин направил президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану телеграмму, в которой выразил соболезнования в связи с жертвами и разрушениями, вызванными землетрясением в районе Пазарчик в Кахраманмараше. Об этом 6 февраля сообщается на сайте Кремля.

Президент РФ Владимир Путин © Илья Питалев/POOL/ТАСС

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«Примите глубокие соболезнования по поводу многочисленных человеческих жертв и масштабных разрушений, вызванных мощным землетрясением в вашей стране», ― говорится в обращении главы государства.

Российский лидер передал «слова искреннего сочувствия и поддержки родным и близким погибших», а также пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим в результате разгула стихии.

Путин также добавил, что российская сторона готова оказать необходимую помощь.

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Как сообщало ИА REGNUM, землетрясение магнитудой 7,4 на глубине 7 км произошло в Турции 04:17 6 февраля. Эпицентром стал район Пазарчик в Кахраманмараше. Подземные толчки также ощущались в северных районах Сирии.

В результате сейсмической активности в пригороде Латакии, в некоторых районах Алеппо, в квартале Аль-Арбаин в Хаме, в Дамаске были разрушены здания. По последним данным, число погибших достигло 284. Травмы получили 2323 человека.

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