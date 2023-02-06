В Ираке считают Россию партнером с сильными международными позициями
Багдад, 6 февраля, 2023, 16:13 — ИА Регнум. Ирак видит в России партнера с сильными международными позициями, ратующего за стабильность, безопасность и мир во всем мире, заявил председатель парламента Ирака Мухаммед аль-Халбуси на встрече главой МИД России Сергеем Лавровым.
«Надеемся, что в вашем лице мы всегда будем иметь сильного партнера в мировом измерении», — отметил Мухаммед аль-Халбуси.
Ирак также надеется на развитие взаимовыгодных отношений между двумя странами.
Со своей стороны Сергей Лавров поблагодарил председателя иракского парламента за такую оценку.
«Силу мы обретаем, когда наши друзья вместе с нами отстаивают справедливость и основные принципы международного права», — заявил Сергей Лавров.
По его словам, дружеский иракский народ в полной мере осознает и свою ответственность за продвижение справедливых подходов к урегулированию любых международных и региональных проблем.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что президент РФ Владимир Путин рассчитывает встретиться с премьер-министром Ирака Мухаммадом ас-Судани.
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