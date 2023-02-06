Багдад, 6 февраля, 2023, 15:53 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров заявил, что президент РФ Владимир Путин рассчитывает встретиться с премьер-министром Ирака Мухаммадом ас-Судани.

Пресс-служба МИД РФ/ТАСС Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров

Глава МИД России в ходе визита в Багдад передал премьер-министру Ирака теплый привет от президента Путина.

«Он [Владимир Путин] вспоминает ваш разговор в конце года и рассчитывает, что по итогам сегодняшнего контакта мы сможем подготовить вашу встречу», — заявил Сергей Лавров на встрече с премьер-министром.

Напомним, после визита в Ирак глава МИД России отправится с визитами в Мали, Мавританию и Судан.