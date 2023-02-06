Турция, 6 февраля, 2023, 07:38 — ИА Регнум. Сведения о погибших и пострадавших в результате прошедшего 6 февраля землетрясения в Турции поступают из разных провинций юга-востока страны. О жертвах и разрушениях сообщают местные СМИ и власти.

Иван Шилов ИА REGNUM Землетрясение

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Так, из провинции Малатья губернатор сообщил, что известно уже по меньшей мере о 23 погибших. Различные травмы и ранения зафиксированы у 420 местных жителей.

Всего разрушено 140 зданий.

Как сообщало ИА REGNUM, власти турецкого города Шанлыурфа заявили о гибели 12 человек в результате землетрясения. Идёт разбор завалов обрушившихся зданий, под обломками находятся люди.