Анкара, , 06:42 — REGNUM Власти турецкого города Шанлыурфа заявили о гибели 12 человек в результате землетрясения, произошедшего в городе под утро 6 февраля. В населённом пункте идёт разбор завалов обрушившихся зданий, под обломками находятся люди.

Землетрясение

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Ранее сообщалось об обрушении 16 жилых зданий в Шанлыурфе. В провинции Диярбакыр обрушилось восьмиэтажное здание, в городе Адан — 17-этажное жилое строение.

Как сообщало ИА REGNUM, губернатор города Османие в Турции сообщил о пятерых погибших в результате произошедшего землетрясения.