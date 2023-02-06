В Турции сообщили о 12 жертвах землетрясения в Шанлыурфе
Анкара, 6 февраля 2023, 06:42 — REGNUM Власти турецкого города Шанлыурфа заявили о гибели 12 человек в результате землетрясения, произошедшего в городе под утро 6 февраля. В населённом пункте идёт разбор завалов обрушившихся зданий, под обломками находятся люди.
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Ранее сообщалось об обрушении 16 жилых зданий в Шанлыурфе. В провинции Диярбакыр обрушилось восьмиэтажное здание, в городе Адан — 17-этажное жилое строение.
Как сообщало ИА REGNUM, губернатор города Османие в Турции сообщил о пятерых погибших в результате произошедшего землетрясения.