Берлин, 6 февраля, 2023, 00:52 — ИА Регнум. Генеральный секретарь входящей в правящую коалицию Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Кевин Кюнерт считает, что поставки Западом оружия ВСУ способствуют затягиванию конфликта на Украине. Своё мнение он высказал в интервью телеканалу ZDF.

пресс-служба Южного военного округа Трофеи из зоны СВО

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По словам Кюнерта, конфликт на Украине продлевается из-за поставок оружия. Но тут же он предлагает проанализировать, что было бы, если бы Киев не получал военной помощи западных стран.

«Если бы мы вообще не поставляли Украине никакого оружия, то есть с самого начала никаких гаубиц и прочего, никаких систем противовоздушной обороны, тогда, возможно, сегодня ещё были бы уличные бои в Киеве и Львове. Украина была бы захвачена русскими в течение нескольких месяцев», — предположил генсек СДПГ.

Кюнерт на этом основании сделал вывод, что до сих пор поддержка Украины «была абсолютно необходимой и правильной».

Как сообщало ИА REGNUM, представители власти Украины будут проводить новые переговоры с целью добиться от западных стран новых поставок вооружения. Такую работу анонсировал президент страны Владимир Зеленский, обращаясь к населению через свой телеграм-канал.