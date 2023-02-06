Зеленский намерен выпросить у Запада ещё больше вооружения
Киев, 6 февраля 2023, 00:21 — REGNUM Представители власти Украины будут проводить новые переговоры с целью добиться от западных стран новых поставок вооружения. Такую работу анонсировал президент страны Владимир Зеленский, обращаясь к населению через свой телеграм-канал.
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Он заявил, что для достижения этой цели будут использоваться «как публичные, так и непубличные форматы работы».
Как сообщало ИА REGNUM, он также объявил о новых санкциях в отношении России. Под ограничения попали Росатом и его дочерние компании, а также порядка 200 российских предприятий и организаций в атомной отрасли.