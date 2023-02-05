Замглавы МИД РФ Рябков: США придётся считаться с РФ и КНР и избавляться от чувства вседозволенности

Москва, , 22:54 — REGNUM Белый дом должен избавиться от синдрома вседозволенности и считаться с Россией и Китаем. Так считает замглавы МИД РФ Сергей Рябков, вспоминая выступление экс-секретаря США Колина Пауэлла в Совете безопасности ООН о якобы имеющемся у Ирака оружии массового поражения 20-летней давности (история с пробиркой с сибирской язвой).

Замминистр иностранных дел Сергей Рябков Balk

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«Перестраиваться на новые рельсы, избавляясь от синдрома вседозволенности, столь ярко проявившегося в скандале с пробиркой, американцам всё-таки придётся. Как и считаться с Россией и Китаем, с другими крупными международными игроками, формирующими более справедливый многосторонний миропорядок», — цитирует телеграм-канал МИД РФ Рябкова.

По мнению зам главы ведомства, образ Пауэлла с пробиркой «давно стал нарицательным как олицетворение лицемерия и убежденности правящей элиты США в собственной безнаказанности, в непререкаемом праве высокомерно поучать остальной мир, применяя силу против заведомо слабого противника ради сохранения собственной глобальной гегемонии».

Сергей Рябков ясно дал понять, что в стремительно меняющихся геополитических реалиях Вашингтон не в состоянии, когда им вздумается, использовать каждый раз силовой сценарий, без серьёзных для себя последствий.

«Позорное бегство из Афганистана очертило пределы военных возможностей США, однако не отвадило от старых повадок и замашек, агрессивной и разнузданной риторики», — заключил Рябков, имея ввиду агрессию и участие в конфликте на Украине.

Как сообщало ИА REGNUM, преступлением без срока давности назвала спикер Совфеда Валентина Матвиенко ложь Колина Пауэлла о химическом оружии в Ираке, когда тот продемонстрировал пробирку с белым порошком как «доказательство» существования такого оружия.