Спикер Совфеда Матвиенко потребовала обсудить в ООН ложь Пауэлла с пробиркой и Ирак

Москва, , 08:26 — REGNUM Преступлением без срока давности назвала спикер Совфеда Валентина Матвиенко ложь бывшего госсекретаря США Колина Пауэлла о химическом оружии в Ираке на заседании Совбеза ООН 5 февраля 2003 года, когда тот продемонстрировал пробирку с белым порошком как «доказательство» существования такого оружия.

Валентина Матвиенко Дарья Антонова, ИА REGNUM

«Это преступление без срока давности. И таким оно должно оставаться в памяти человечества. Наша задача делать все, чтобы не дать стереть правду о произошедшем и о виновниках той трагедии… Не позволить ускользнуть от суда истории тем, кто принимал эти решения, кто разрабатывал планы. Их имена известны…» — отметила Матвиенко в телеграм-канале.

Сенатор полагает правильным, «если бы этот сюжет о чудовищной лжи, приведшей к огромной трагедии, четко и однозначно прозвучал в ближайшее время на площадке ООН, где двадцать лет назад начинали разворачиваться события».

Глава комитета Совфеда по госстроительству Андрей Клишас со своей стороны убеждён, что задавать вопрос о том, где международный трибунал по преступлениям США в Ираке бессмысленно — нации, которая уверовала в свою исключительность можно на этой планете всё.

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