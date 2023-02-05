Москва, 5 февраля, 2023, 17:46 — ИА Регнум. Передать золотые прииски в собственность регионов России предложила депутат Госдумы Нина Останина (КПРФ).

Епанчинцев Евгений/ТАСС Добыча золота

«Обязательно поставлю этот вопрос перед председателем правительства Михаилом Мишустиным. Спрошу, не назрело ли время передачи золотых приисков в собственность регионов?» — отметила Останина в телеграм-канале.

С принятием такого решения станет возможно решить многие социальные вопросы в субъектах РФ — от нехватки школ, больниц, зарплат для бюджетников и соцвыплат для семей с детьми, убеждена парламентарий.

Она обратила внимание на то, что Хакасия — один из самых богатых природными ресурсами регионов, под землёй — практически вся таблица Менделеева, золото тоже есть.

Однако лицензии на добычу драгоценного металла выдаёт Минприроды в Москве без согласования с региональной властью, соответственно, налоги эти «согласованные» собственники платят тоже там, а не в Хакасии.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, объёмы золотодобычи выросли в Якутии по итогам девяти месяцев 2022 года. Рост составил 3,1%, отметили в пресс-службе правительства республики.

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