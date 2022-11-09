Барнаул, , 09:30 — REGNUM Сразу два аукциона на право пользования участками недр для разведки и добычи золота в Алтайском крае планируется провести в декабре 2022 года. Соответствующие тендеры объявлены Сибнедрами, передаёт ИА REGNUM со ссылкой на карточки торгов.

Золото Иван Шилов © ИА REGNUM

Первый участок недр площадью 1,08 кв. км расположен в районе р. Быстрая (ниже д. Матвеевка по течению реки). На начало 2022 года на участке были учтены балансовые запасы россыпного золота категории С2 — 18 кг. Стартовая цена разового платежа тендера, который пройдёт 12 декабря 2022 года, составляет 643 тыс. рублей при шаге аукциона — 64,3 тыс. рублей.

Второй участок находится на реке Светлая (левый приток р. Баранча). Его площадь — 0,42 кв. км. Здесь, по данным госбаланса, на начало января 2022 года было 11 кг россыпного золота категории C1 и 16 кг — категории С2. Торги по лоту с начальной ценой 1,347 млн рублей пройдут 8 декабря 2022 года.

Напомним, тем временем в Якутии за январь–сентябрь 2022 года наблюдался прирост золотодобычи — на 3,1%.