Пентагон подтвердил ликвидацию аэростата КНР по приказу Байдена
Вашингтон, 5 февраля 2023, 10:49 — REGNUM Военные Соединённых Штатов 4 февраля сбили принадлежащий КНР аэростат по поручению президента Джо Байдена. Об этом сообщил глава Пентагона Ллойд Остин.
По его словам, истребитель, модель которого не называется, успешно сбил китайский аэростат в воздушном пространстве у побережья Южной Каролины.
Остин подчеркнул, что устройство, принадлежащее КНР, использовалось для наблюдения за стратегическими объектами.
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Отмечается, что глава Белого дома решил сбить аэростат при условии, что это не повлечёт риска для жителей страны. В министерстве обороны разработали вариант безопасного поражения объекта, при этом внимательно отслеживая его траекторию и деятельность.
Между тем после проведения операции министерство иностранных дел Китая предъявило США претензии за сбитый аэростат, в очередной раз заявив, что устройство оказалось в американском воздушном пространстве в результате форс-мажора.
Как сообщало ИА REGNUM, эвакуация жителей города Восточная Палестина в штате Огайо, США, объявлена из-за схода с рельсов поезда с химикатами.