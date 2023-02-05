Пентагон подтвердил, что военные США сбили воздушный шар КНР по поручению Джо Байдена

Вашингтон, , 10:49 — REGNUM Военные Соединённых Штатов 4 февраля сбили принадлежащий КНР аэростат по поручению президента Джо Байдена. Об этом сообщил глава Пентагона Ллойд Остин.

Истребитель сбивает китайский воздушный шар Цитата из видео

По его словам, истребитель, модель которого не называется, успешно сбил китайский аэростат в воздушном пространстве у побережья Южной Каролины.

Остин подчеркнул, что устройство, принадлежащее КНР, использовалось для наблюдения за стратегическими объектами.

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Отмечается, что глава Белого дома решил сбить аэростат при условии, что это не повлечёт риска для жителей страны. В министерстве обороны разработали вариант безопасного поражения объекта, при этом внимательно отслеживая его траекторию и деятельность.

Между тем после проведения операции министерство иностранных дел Китая предъявило США претензии за сбитый аэростат, в очередной раз заявив, что устройство оказалось в американском воздушном пространстве в результате форс-мажора.

Как сообщало ИА REGNUM, эвакуация жителей города Восточная Палестина в штате Огайо, США, объявлена из-за схода с рельсов поезда с химикатами.