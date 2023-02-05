В МЧС ДНР сообщили об извлечении из-под завалов дома в Донецке тела женщины

Донецк, , 10:19 — REGNUM Спасатели извлекли тело ещё одного человека из-под завалов жилого дома в Донецке, повреждённого в результате обстрела со стороны ВСУ. Соответствующая информация была опубликована 5 февраля в телеграм-канале МЧС Донецкой Народной Республики.

Обстрел Донецка Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«В 06:00 из-под завалов извлечено тело женщины, анкетные данные устанавливаются», — говорится в сообщении.

Уточняется, что аварийно-спасательные работы продолжаются.

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Утром 4 февраля сообщалось об обстреле Киевского района Донецка. Было выпущено десять ракет из реактивных систем залпового огня, зафиксировано два попадания в многоквартирные дома. В одном из них обрушились перекрытия между четвёртым и пятым этажами. В тот же день спасатели извлекли из-под обломков тело мужчины.

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