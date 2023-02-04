Кулемзин: под завалами дома в Донецке могут находиться до пяти человек
Донецк, 4 февраля 2023, 19:14 — REGNUM Под завалами жилого дом в Донецке, поврежденного при обстреле со стороны ВСУ 4 февраля, могут находиться до пяти человек, сообщил мэр города Алексей Кулемзин.
Информация уточняется, добавил Кулемзин. Сотрудники спасательных служб продолжают работать на месте происшествия.
Утром 4 февраля сообщалось об обстреле Киевского района Донецка. Было выпущено 10 ракет из реактивных систем залпового огня, зафиксировано два попадания в многоквартирные дома. В одном из них обрушились перекрытия между четвертым и пятым этажами.
Пострадали по меньшей мере два человека.