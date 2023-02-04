Мэр Донецка: после обстрела ВСУ под завалами дома могут оставаться до пяти человек

Донецк, , 19:14 — REGNUM Под завалами жилого дом в Донецке, поврежденного при обстреле со стороны ВСУ 4 февраля, могут находиться до пяти человек, сообщил мэр города Алексей Кулемзин.

ДНР. Донецк. Многоквартирный жилой дом, поврежденный в результате обстрела со стороны ВСУ © Николай Тришин/ТАСС

Информация уточняется, добавил Кулемзин. Сотрудники спасательных служб продолжают работать на месте происшествия.

Утром 4 февраля сообщалось об обстреле Киевского района Донецка. Было выпущено 10 ракет из реактивных систем залпового огня, зафиксировано два попадания в многоквартирные дома. В одном из них обрушились перекрытия между четвертым и пятым этажами.

Пострадали по меньшей мере два человека.