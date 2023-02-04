Угледар, ДНР, 4 февраля, 2023, 23:08 — ИА Регнум. Российские войска подходят к Угледару с юга, юго-запада и запада, но продвижение идёт не быстро из-за переброски в город подкреплений ВСУ. Об этом 4 февраля сообщил врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

Иван Шилов ИА REGNUM Угледар

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По словам Пушилина, с нескольких сторон территории уже под контролем, подразделения ВС РФ продолжают освобождать непосредственно подступы к Угледару.

«Всё достаточно сложно, потому что противник перекинул бригаду морской пехоты, она усилила оставшиеся там части, эти резервы переброшены уже по факту. Обязательно справимся, но по времени это немного затянулось», — прокомментировал Пушилин в телеграм-канале.

Угледар является важным логистическим узлом, взятие которого позволит остановить снабжение киевской армии на марьинском направлении, откуда ведутся обстрелы Донецка.

Как сообщало ИА REGNUM, ВСУ в последние двое суток «прощупывают» оборону ВС России на угледарском направлении, сообщил 4 февраля командир донбасского батальона «Восток» Александр Ходаковский.