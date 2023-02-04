Комбат Ходаковский: ВСУ могут готовить контрнаступление в районе Угледара

Донецк, , 21:01 — REGNUM ВСУ в последние двое суток «прощупывают» оборону ВС России на угледарском направлении, сообщил 4 февраля командир донбасского батальона «Восток» Александр Ходаковский.

Бронетранспортёр МТ-ЛБ с зенитной установкой ЗУ-23 в месте расположения ВС РФ © РИА Новости

Есть подозрения, что украинская армия готовит контрнаступление, отметил он.

«Сегодня замечена переброска значительных сил противника со стороны Димитрова предположительно в сторону Угледара. Согласно данным разведки перебрасывается количество сил и средств, способное существенно повлиять на ситуацию на участке фронта», — написал Ходаковский в своем телеграм-канале.

Российские войска на этом направлении приведены в состояние максимальной боевой готовности, добавил он.

Ранее 4 февраля в Министерстве обороны России сообщили, что на донецком направлении за минувшие сутки было уничтожено до 60 военнослужащих ВСУ. Кроме того, в окрестностях Краматорска и Угледара были уничтожены два склада боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ.

3 февраля советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский рассказал, что российская армия взяла в полукольцо Угледар и что освобождение города идёт по тому же сценарию, что в случае с Артёмовском.