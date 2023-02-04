Москва, , 10:49 — REGNUM При опухолях на молочных железах, кожных покровах, слизистой ротовой полости можно самостоятельно определить рак. Об этом 4 февраля сообщил врач-онколог, руководитель химиотерапевтической службы ММКЦ «Коммунарка» столичного Департамента здравоохранения Михаил Федякин.

Раковые клетки NIH Image Gallery

«Самостоятельно определить у себя онкологическое заболевание можно при опухолях визуальных локализаций», — приводит его слова РИА Новости.

Тем не менее врач отметил, что симптоматика зачастую появляется после того, как опухоль вышла за пределы первой стадии. Он призвал жителей страны проходить регулярные обследования.

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Федякин посоветовал обращать внимание на такие симптомы, как необъяснимое снижение веса, утомляемость, снижение гемоглобина, нарушение пищеварения, кашель, одышка, болевой синдром, наличие дополнительных образований в мягких тканях, в брюшной полости, патологические кровянистые выделения, отягощенный наследственный анамнез по онкологическим заболеваниям.

«При сохранении подозрений на онкологическое заболевание врач направляет пациента в центр амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП), работающий по московскому стандарту», — пояснил онколог, добавив, что своевременное обращение к врачу ускорит и упростит процесс лечения.

4 февраля отмечают Всемирный день борьбы с раком.

Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин высоко оценил роль в борьбе с раком Всероссийского информационно-просветительского проекта «Онкопатруль». Более 90% всех случаев рака можно вылечить, если обнаружить болезнь на ранней стадии.