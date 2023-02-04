Москва, , 09:26 — REGNUM Отказ от употребления алкоголя и курения табака, а также нормализация веса, низкокалорийное питание и физическая активность уменьшают риск возврата онкологических заболеваний у выздоровевших пациентов. Об этом 4 февраля заявил врач-онколог, руководитель химиотерапевтической службы ММКЦ «Коммунарка» Московского департамента здравоохранения Михаил Федянин.

Раковая опухоль под микроскопом Libertas Academica

«В ряде исследований показано, что отказ от курения табака, физическая активность, низкокалорийное питание, нормализация веса снижают риск возврата онкологии», — приводит РИА Новости его слова.

Врач добавил, что после победы над раком пациенты могут возвращаться к обычной жизни, при этом нужно постоянные проходить осмотры, чтобы не пропустить развитие вторых опухолей и возврата болезни, а также вовремя осуществлять профилактику возникновения или усугубления сопутствующей патологии, риск которой у данных пациентов повышен.

4 февраля отмечают Всемирный день борьбы с раком.

Как передавало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин высоко оценил роль в борьбе с раком Всероссийского информационно-просветительского проекта «Онкопатруль». Более 90% всех случаев рака можно вылечить, если обнаружить болезнь на ранней стадии.