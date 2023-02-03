Санкт-Петербург, 3 февраля, 2023, 17:12 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге задержали двух сотрудников медицинского учреждения по подозрению в торговле детьми. Об этом передает пресс-служба городского ГСУ СК России.

Дарья Антонова ИА REGNUM СИЗО

«В рамках расследования уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного п. п. «а, б» части 2 статьи 127.1 УК РФ, задержаны 44-летняя генеральный директор, а также 37-летняя врач-акушер-гинеколог одного из медицинских центров», — говорится в сообщении.

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По версии следствия, летом 2019 подозреваемые заключили незаконный договор о донорстве с иностранцем. После этого гражданин иностранного государства заключил договор с донорским агентством, которое подобрало двух женщин в качестве суррогатных матерей.

Через год женщины произвели на свет мальчика и девочку. Одного из детей мужчина увёз за границу, а второй ребёнок, находившийся с няней в Санкт-Петербурге, скончался от заболеваний.

Как сообщало ИА REGNUM, двое детей пострадали в результате нападения собаки в подмосковном городе Пушкино, возбуждено уголовное дело.