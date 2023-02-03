Москва, 3 февраля, 2023, 16:38 — ИА Регнум. Олимпийскому чемпиону в танцах на льду Роману Костомарову ампутируют пальцы на ногах. Об этом 3 февраля сообщает ряд российских СМИ, включая СпортRT.

Екатерина Чеснокова/РИА Новости Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров

Согласно опубликованным данным, врачи не смогли остановить развитие сепсиса, операция должна состояться в ближайшее время.

В настоящее время медики продолжают бороться за пальцы рук россиянина.

Напомним, на новогодних праздниках Роман Костомаров выступал в ледовых шоу на улице. Температура воздуха в этот день была минус 20–25 градусов. А в начале января он попал в реанимацию с пневмонией. В больнице в Коммунарке спортсмену начали делать процедуру искусственного насыщения крови кислородом (ЭКМО), однако позднее у него начали отмирать конечности.