Москва, 3 февраля, 2023, 11:04 — ИА Регнум. Бывший посол США в России Майкл Макфол поделился нестандартными идеями на страницах американского журнала Foreign Affairs. На это обратила внимание обозреватель РИА Новости Виктория Никифорова.

Михаил Джапаридзе/ИТАР-ТАСС Бывший посол США в России Майкл Макфол

Сперва дипломат заявил, что Москва якобы не сумела достичь поставленных в специальной военной операции на Украине целей. Однако позднее дело дошло и до критики правительства Соединённых Штатов.

По его мнению, затягивание конфликта на Украине невыгодно для коллективного Запада. Поэтому он предложил план, с помощью которого можно «быстро разгромить Россию». План, названный «теорией большого взрыва», также подразумевает антироссийские санкции и поставки вооружения Киеву.

«Только теперь предлагается не растягивать их во времени, а сделать все быстро и мощно», — пояснила автор статьи.

Как сообщало ИА REGNUM, британский генерал сэр Ричард Бэрронс заявил, что прямое военное столкновение с Россией за день опустошит запасы снарядов в армии Великобритании.

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