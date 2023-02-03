Лондон, 3 февраля, 2023, 10:34 — ИА Регнум. Прямое военное столкновение с Россией за день опустошит запасы снарядов в армии Великобритании, заявил британский генерал сэр Ричард Бэрронс в колонке для The Sun.

Иван Шилов ИА REGNUM Артиллерия ВСУ

По его словам, сегодня, когда в Европе идут бои, британские вооружённые силы имеют меньшую численность и менее готовы к бою, чем когда-либо на памяти живущих.

«Годы сокращения производства боеприпасов означают, что для некоторых типов основного оружия армия исчерпает запасы во второй половине дня», — подчеркнул Бэрронс.

Он также указал, что большинство танков, бронетранспортёров и артиллерийских орудий, которыми располагают британские военные, были выпущены более 30 лет назад. При этом исправные образцы отправляются на Украину, а оставшиеся — сломаны.

Численность военнослужащих может упасть ниже отметки в 76 тыс. человек, а это вдвое меньше, чем в период холодной войны. Кроме того, военным не хватает базовых тренировок.

Ежегодно потребуется выделять 3 млрд фунтов стерлингов на протяжении десяти лет, чтобы сделать армию способной противостоять «внезапному нападению России», добавил Бэрронс.

Причину такого положения дел он видит в распределении государственного бюджета не в пользу оборонного ведомства.

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