* — организация, признанная в РФ нежелательной

Вена, 2 февраля, 2023, 15:32 — ИА Регнум. Главный журналист-расследователь издания Bellingcat (организация, признанная в РФ нежелательной) СМИ, признанное в РФ иностранным агентом) Христо Грозев решил не возвращаться в Австрию, объяснив решение опасениями за свою жизнь. Об этом сообщает австрийское издание Falter.

ANDY RAIN/EPA/TASS Журналист-расследователь Христо Грозев

По его словам, которое приводит издание, в Вене, где уроженец Болгарии прожил почти 20 лет, стало «слишком опасно».

«Я подозреваю, что российских агентов, шпионов и прихвостней в городе больше, чем полицейских», — цитирует его Falter, не приводя конкретных доказательств.

В настоящее время Грозев находится в США. В России журналист объявлен в розыск, он обвиняется в распространении фейков о Вооруженных силах РФ.

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Напомним, что в июле прошлого года в ФСБ утверждали, что Грозев участвовал в операции украинской разведки по попытки угона российских самолётов, а в декабре Министерство внутренних дел объявило его в розыск.

Как сообщало ИА REGNUM, на купянском направлении Вооруженные силы России ликвидировали свыше 25 военнослужащих ВСУ.

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