Москва, 2 февраля, 2023, 15:09 — ИА Регнум. На купянском направлении Вооруженные силы России ликвидировали свыше 25 военнослужащих ВСУ. Об этом 2 февраля сообщает пресс-служба Министерства обороны Российской Федерации.

Константин Михальчевский/РИА Новости Работа миномётного расчёта в зоне проведения СВО

По её информации, армейская авиация и артиллерия «Западной» группировки войск нанесла огневое поражение подразделениям 92-й механизированной бригады ВСУ около населенного пункта Новоселовское ЛНР.

Уточняется, что в результате было ликвидировано свыше 25 военнослужащих ВСУ, также были уничтожены боевая бронированная машина и два автотранспортных средства.

Отмечается, что около населенного пункта Волчанск Харьковской области было нанесено поражение трем украинским боевым машинам РСЗО «Град».

Как передавало ИА REGNUM, по словам главы Чечни Рамзана Кадырова, в ближайшее время силовики получат новую технику, которой не страшны «Леопарды». В зону специальной военной операции прибыли четыре робототехнические платформы «Маркер».

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