Москва, , 09:24 — REGNUM Торговые павильоны загорелись на Киевском шоссе в Новой Москве, передает корреспондент ИА REGNUM.

МЧС Иван Шилов (с) ИА REGNUM

На 21-м км Киевского шоссе загорелись торговые павильоны.

По данным экстренных служб, площадь пожара составила 200 кв. метров, имеется угроза распространения огня.

Как передавало ИА REGNUM, в Севастополе пять человек погибли при пожаре в бытовках.

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