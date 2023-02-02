В Москве произошёл пожар в торговых павильонах на площади 200 кв. метров
Москва, 2 февраля 2023, 09:24 — REGNUM Торговые павильоны загорелись на Киевском шоссе в Новой Москве, передает корреспондент ИА REGNUM.
На 21-м км Киевского шоссе загорелись торговые павильоны.
По данным экстренных служб, площадь пожара составила 200 кв. метров, имеется угроза распространения огня.
Как передавало ИА REGNUM, в Севастополе пять человек погибли при пожаре в бытовках.
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