В Севастополе увеличилось число погибших при пожаре в бытовках
Севастополь, 2 февраля, 2023, 09:15 — ИА Регнум. Семь человек погибли в результате пожара в модульном здании в Севастополе, предназначенном для проживания строителей. Судьба пяти рабочих неизвестна, сообщает 2 февраля РИА Новости.
Иван Шилов ИА REGNUM
Пожар
Ранее в МЧС сообщили о пяти погибших, их тела нашли под завалами.
«Семь погибших», — уточнил собеседник агентства.
Пожар произошёл ночью на улице Нефтяной в посёлке Сахарная Головка. В модульном здании на 36 комнат жили строители трассы «Таврида».
Как сообщало ИА REGNUM, площадь пожара составила 200 квадратных метров.