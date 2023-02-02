Севастополь, 2 февраля, 2023, 09:15 — ИА Регнум. Семь человек погибли в результате пожара в модульном здании в Севастополе, предназначенном для проживания строителей. Судьба пяти рабочих неизвестна, сообщает 2 февраля РИА Новости.

Иван Шилов ИА REGNUM Пожар

Ранее в МЧС сообщили о пяти погибших, их тела нашли под завалами.

«Семь погибших», — уточнил собеседник агентства.

Пожар произошёл ночью на улице Нефтяной в посёлке Сахарная Головка. В модульном здании на 36 комнат жили строители трассы «Таврида».

Как сообщало ИА REGNUM, площадь пожара составила 200 квадратных метров.