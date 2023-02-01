Херсон, 1 февраля, 2023, 17:51 — ИА Регнум. Украинской армии не удалось выбить российских военнослужащих ни с одной позиции. Об этом заявил временно исполняющий обязанности губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.

РИА Новости Военнослужащий ВС РФ на позициях

«Хочу обратить внимание критиков, что за весь период спецоперации враг не выбил наши войска ни с одной позиции», — приводит его слова РИА Новости.

Политик напомнил, что везде, где враг смог продвинуться, российские части отошли по решениям своего командования.

«Это, действительно, были непростые решения, но факт остаётся фактом», — подчеркнул он, отметив, что российские военнослужащие, действуя в меньшинстве, постоянно вытесняют противника с укреплённых позиций, которые были превращены в настоящие бетонные крепости, в том числе и в городах.

«Это самый тяжёлый вид боевых действий, и он по плечу лишь нашим воинам», — заявил Сальдо, добавив, что все российские города будут освобождены.

Как передавало ИА REGNUM, по словам врио главы Донецкой Народной Республики Дениса Пушилина, украинская армия активизируется на артёмовском, марьинском и угледарском направлениях.

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