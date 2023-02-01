Сальдо: ВСУ в ходе спецоперации не выбили ВС России ни с одной позиции
Херсон, 1 февраля, 2023, 17:51 — ИА Регнум. Украинской армии не удалось выбить российских военнослужащих ни с одной позиции. Об этом заявил временно исполняющий обязанности губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.
«Хочу обратить внимание критиков, что за весь период спецоперации враг не выбил наши войска ни с одной позиции», — приводит его слова РИА Новости.
Политик напомнил, что везде, где враг смог продвинуться, российские части отошли по решениям своего командования.
«Это, действительно, были непростые решения, но факт остаётся фактом», — подчеркнул он, отметив, что российские военнослужащие, действуя в меньшинстве, постоянно вытесняют противника с укреплённых позиций, которые были превращены в настоящие бетонные крепости, в том числе и в городах.
«Это самый тяжёлый вид боевых действий, и он по плечу лишь нашим воинам», — заявил Сальдо, добавив, что все российские города будут освобождены.
Как передавало ИА REGNUM, по словам врио главы Донецкой Народной Республики Дениса Пушилина, украинская армия активизируется на артёмовском, марьинском и угледарском направлениях.
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