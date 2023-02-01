Брюссель, 1 февраля, 2023, 16:57 — ИА Регнум. Евросоюз намерен вдвое увеличить число военнослужащих ВСУ, проходящих подготовку в рамках тренировочной миссии ЕС по военной помощи Киеву. Об этом сообщил 1 февраля журналистам высокопоставленный источник в Брюсселе.

Petro Poroshenko/globallookpress.com ВСУ

По информации источника, в ЕС планируют подготовить не 15 тыс., а 30 тыс. бойцов ВСУ. Первые 15 тыс. подготовят к концу второго квартала текущего года, затем будет поставлена цель обучить ещё 15 тыс. человек.

Ожидается, что военную помощь Киеву со стороны ЕС будут обсуждать 3 февраля на саммите ЕС — Украина. Встреча, вероятно, состоится в Киеве.

Как сообщало ИА REGNUM, ЕС объявил о запуске миссии военной помощи Украине в ноябре 2022 года. Предполагалось, что 15 тыс. украинских военных пройдут «индивидуальную, коллективную и специализированную подготовку» на территории государств Евросоюза.

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