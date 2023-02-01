Мишустин распорядился своевременно выплачивать все соцпособия, проиндексированные с 1 февраля

Москва, , 16:00 — REGNUM Премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании правительства 1 февраля отметил, что индексация пособий является неотъемлемой частью системы соцзащиты граждан, нуждающихся в дополнительной поддержке.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства РФ в режиме видеоконференции в Доме правительства РФ © Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС

«Нужно организовать эту работу так, чтобы люди получали положенные им средства своевременно и в полном объёме», — обратился к членам правительства премьер-министр.

Напомним, с 1 февраля в России увеличился размер материнского капитала на первого ребёнка почти до 587 тысяч рублей, на второго ребёнка выплата составит около 775,6 тысячи.

Также проиндексированы более 40 мер соцподдержки.

Расходы на индексацию социальных выплат превысят 152 миллиарда рублей. В том числе это коснётся ежемесячного пособия по уходу за ребёнком, ежемесячных выплат инвалидам, ветеранам и чернобыльцам, ежемесячной страховой выплаты.

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