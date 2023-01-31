Путин распорядился продумать создание центров помощи людям в трудной жизненной ситуации

Москва, , 20:46 — REGNUM Президент России Владимир Путин до 1 мая ожидает доклад о возможности создания общественных центров помощи гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Пожилой человек Riccardo Cuppini

Правительству России совместно с высшими должностными лицами субъектов страны необходимо рассмотреть возможность создания таких центров на базе социально ориентированных некоммерческих организаций, госучреждений или региональных штабов общероссийской акции взаимопомощи «#МыВместе», предусмотрев при этом меры господдержки деятельности данных центров.

Ответственными назначены председатель правительства России Михаил Мишустин и высшие должностные лица регионов.

Как сообщало ИА REGNUM, в России расходы на индексацию социальных выплат на 11,9% с 1 февраля 2023 года составят 152,4 млрд рублей. Индексация затронет более 40 мер социальной поддержки населения. В это число входит пособие по уходу за ребёнком, страховые выплаты, а также выплаты ветеранам, инвалидам и чернобыльцам.