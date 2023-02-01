Kyodo: Япония намерена провести саммит G7 в онлайн-формате 24 февраля

Токио, , 12:16 — REGNUM Правительство Японии планирует провести саммит «Большой семерки» (G7) в онлайн-формате 24 февраля. Об этом сообщает местное издание Kyodo со ссылкой на свои источники.

Япония Иван Шилов © ИА REGNUM

Согласно опубликованным данным, саммит будет приурочен к первой годовщине с момента начала специальной военной операции России на Украине.

Что будет стоять на повестке дня неизвестно, однако ожидается, что основной темой переговоров станет ситуация вокруг Украины.

Как сообщало ИА REGNUM, Служба безопасности Украины проводит обыск дома у олигарха Игоря Коломойского.

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