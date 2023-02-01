Киев, 1 февраля, 2023, 11:51 — ИА Регнум. Служба безопасности Украины проводит обыск дома у олигарха Игоря Коломойского. Об этом 1 февраля пишет украинское издание «Страна», ссылаясь на собственные источники.

Иван Шилов ИА REGNUM СБУ

По информации издания, обыск проходит в рамках расследования махинаций в нефтеперерабатывающей компании «Укртатнафта» и нефтегазодобывающей компании «Укрнафта».

«Речь идет о растрате нефтепродуктов на 40 млрд гривен и уклонении от уплаты таможенных платежей на крупные суммы», — сообщает СМИ.

Как передавало ИА REGNUM, в Казани Вахитовский районный суд заочно арестовал киевских бизнесменов Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова. Их обвиняют в присвоении 800 тысяч тонн нефти, поставленной компанией «Татнефть», на сумму более 400 млн долларов.

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