Берлин, 1 февраля, 2023, 10:31 — ИА Регнум. Позиция президента Бразилии Лулы Да Силвы по поставкам вооружения Киеву и по отношениям с Москвой стала пощёчиной для канцлера ФРГ Олафа Шольца. Об этом пишет немецкая еженедельная газета Junge Welt.

IMAGO/Ton Molina Президент Бразилии Лула Да Силва

По словам бразильского лидера, которые приводит издание, Бразилия — страна мира, а Германия — страна, находящаяся в состоянии войны.

Он также выступил за переговоры по урегулированию конфликта на Украине.

«Таким образом, он позиционирует Бразилию не только между Украиной и Россией, но и фактически между Россией и Западом: как самостоятельный полюс силы», — подытожили журналисты.

Как сообщало ИА REGNUM, от четырёх до шести отремонтированных танков Leopard 2A4 намерены передать Украине власти Испании.

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