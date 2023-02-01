Мадрид, 1 февраля, 2023, 09:44 — ИА Регнум. От четырёх до шести отремонтированных танков Leopard 2A4 намерены передать Украине власти Испании, сообщает 1 февраля газета El Pais со ссылкой на источники в правительстве.

Иван Шилов ИА REGNUM Leopard 2

Речь идёт о первой поставке танков. В Сарагосе около десяти лет хранятся 53 таких машины.

«От четырёх до шести Leopard 2A4 — то количество танков, которые Испания планирует поставить Украине. Окончательная цифра будет зависеть от состояния, в котором они находятся», — отмечает издание.

Отмечено, что Германия объявила о передаче 14 «Леопардов» в качестве первого шага, ещё четыре танка пообещала Канада.

Ремонт каждого из испанских «Леопардов» может превысить 500 тыс. евро. Восстановить их смогут за 2,5 месяца. Именно за такой срок испанские военные рассчитывают обучить украинских танкистов в Национальном учебном центре в Сарагосе.

Читайте также: Испания отправит Украине танки, не использовавшиеся более десяти лет