Глава ОКР: Россия должна участвовать в Играх на равных с другими странами
Москва, 31 января 2023, 17:21 — REGNUM Российские спортсмены должны участвовать в международных соревнованиях на тех же условиях, что и остальные атлеты, считает президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков.
По его словам, Олимпийской хартией предусмотрено равноправное участие всех спортсменов в соревнованиях.
«Попытка МОК дать возможность нашим спортсменам участвовать в международных соревнованиях и, возможно, в Олимпийских играх нами, безусловно, приветствуется целиком и полностью. Но что касается дополнительных условий, мы категорически не согласны», — заявил Поздняков.
«Дополнительные условия», о которых идет речь, — это предварительные проверки на предмет того, не поддерживали ли «активно» те или иные атлеты проведение военной спецоперации, а также выступление без гимна и флага.
Для олимпийского движения абсолютно неприемлема политическая составляющая, добавил глава ОКР.
Как сообщало ИА REGNUM, в Международном олимпийском комитете жёстко отвергли заявления со стороны Украины и некоторых других стран, критикующих МОК за допуск российских спортсменов к соревнованиям.
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