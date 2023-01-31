Поздняков: в Олимпийской хартии говорится об участии спортсменов в Играх на равных условиях

Москва, , 17:21 — REGNUM Российские спортсмены должны участвовать в международных соревнованиях на тех же условиях, что и остальные атлеты, считает президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков.

Спортсмен сборной России © Виталий Белоусов/РИА Новости

По его словам, Олимпийской хартией предусмотрено равноправное участие всех спортсменов в соревнованиях.

«Попытка МОК дать возможность нашим спортсменам участвовать в международных соревнованиях и, возможно, в Олимпийских играх нами, безусловно, приветствуется целиком и полностью. Но что касается дополнительных условий, мы категорически не согласны», — заявил Поздняков.

«Дополнительные условия», о которых идет речь, — это предварительные проверки на предмет того, не поддерживали ли «активно» те или иные атлеты проведение военной спецоперации, а также выступление без гимна и флага.

Для олимпийского движения абсолютно неприемлема политическая составляющая, добавил глава ОКР.

Как сообщало ИА REGNUM, в Международном олимпийском комитете жёстко отвергли заявления со стороны Украины и некоторых других стран, критикующих МОК за допуск российских спортсменов к соревнованиям.

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