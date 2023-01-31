Сенатор Косачёв назвал заявление США о нарушении Россией ДСНВ несправедливым и лживым

Москва, , 23:10 — REGNUM Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачёв в разговоре с РБК сказал, что заявление Госдепа США о нарушении Россией Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) «несправедливо и лживо, если называть вещи своими именами».

Констанин Косачев, председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Дарья Антонова © ИА REGNUM

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По мнению Косачёва, первыми обязательства по ДСНВ нарушили Соединённые Штаты. В дальнейшем ещё большей проблемой стал выход американцев из других договоров по контролю над вооружениями.

«Американцы всё нарушили первыми, пытаясь создать такие условия, при которых они бы в одностороннем порядке осуществляли свои полномочия по инспекциям, а для России такие права были бы ограничены. То есть они пытаются реализовать положения ДСНВ на несбалансированном уровне, то есть в свою пользу», — заявил сенатор.

Константин Косачёв подчеркнул, что для России это неприемлемо, потому что механизм инспекций, прописанный ДСНВ, абсолютно сбалансирован и может реализовываться только при взаимном учете потребностей сторон.

Таким образом, в заявлении Госдепа нет «ничего критичного на фоне того, что происходит в российско-американских отношениях».

Сенатор добавил, что если когда и будет разрушен договор, то это будет совершенно точно не по инициативе и не по вине российской стороны.

Как сообщало ИА REGNUM, одержимым политикам на Западе пора понять, что стремление к миру и прекращению кровопролития и желание еще больше пичкать Киев оружием — это разнонаправленные и взаимоисключающие действия, сказал Константин Косачёв.