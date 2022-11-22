Косачёв назвал генсека НАТО одержимым за призыв к военной помощи Киеву
Сенатор Косачёв назвал генсека НАТО одержимым за призыв к военной помощи Киеву
Москва,
22 ноября 2022, 08:24 — REGNUM Одержимым политикам на Западе пора понять, что стремление к миру и прекращению кровопролития и желание еще больше пичкать Киев оружием — это разнонаправленные и взаимоисключающие действия. Об этом в своём Telegram-канале написал вице-спикер Совета Федерации РФ Константин Косачев.
НАТО
Иван Шилов © ИА REGNUM
Так сенатор прокомментировал заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга о наращивании военных поставок Киеву для «приемлемого для режима Зеленского мирного урегулирования».
Слова про «приемлемое для киевского режима» решение Косачев назвал «очень опасной оговоркой». «Больше смертей ради мира — это однозначно не то, что приблизит переговоры Москвы и Киева», — отметил сенатор.
Как сообщало ИА REGNUM, вопрос о продолжении и объёмах поддержки Киева вызывает споры у западных партнёров режима Зеленского.
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История вопроса
24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции. Киевский режим при поддержке западной «империи лжи» создает для России огромную опасность, России не оставили выбора, и иным, кроме военной операции, способом защитить себя от действий националистической хунты невозможно, сказал президент. Цель операции — защита людей, которые восемь лет подвергаются издевательствам и геноциду со стороны киевского режима, отметил Путин. «Будем стремиться к демилитаризации и денацификации» территорий бывш. УССР, сказал президент. Он также призвал солдат ВСУ сложить оружие и заявил, что если какие-либо внешние силы попробуют вмешаться в ситуацию, ответ России будет незамедлительным. Напомним, ранее главы ДНР и ЛНР попросили Владимира Путина помочь в отражении агрессии киевского режима во избежание жертв среди мирного населения и гуманитарной катастрофы в Донбассе.