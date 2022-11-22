Сенатор Косачёв назвал генсека НАТО одержимым за призыв к военной помощи Киеву

Москва, , 08:24 — REGNUM Одержимым политикам на Западе пора понять, что стремление к миру и прекращению кровопролития и желание еще больше пичкать Киев оружием — это разнонаправленные и взаимоисключающие действия. Об этом в своём Telegram-канале написал вице-спикер Совета Федерации РФ Константин Косачев.

НАТО Иван Шилов © ИА REGNUM

Так сенатор прокомментировал заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга о наращивании военных поставок Киеву для «приемлемого для режима Зеленского мирного урегулирования».

Слова про «приемлемое для киевского режима» решение Косачев назвал «очень опасной оговоркой». «Больше смертей ради мира — это однозначно не то, что приблизит переговоры Москвы и Киева», — отметил сенатор.

Как сообщало ИА REGNUM, вопрос о продолжении и объёмах поддержки Киева вызывает споры у западных партнёров режима Зеленского.

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