Москва, 31 января, 2023, 13:46 — ИА Регнум. В Кремле отметили агрессивный настрой Прибалтики и Польши. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе встречи с журналистами.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Дмитрий Песков

По его словам, вышеуказанные страны готовы делать всё, не задумываясь о последствиях.

«Мы в целом видим весьма и весьма агрессивный настрой представителей прибалтийских стран, Польши. Они, очевидно, готовы делать всё, чтобы провоцировать рост дальнейшей конфронтации, наверное, мало задумываясь о последствиях», — заявил Песков.

Ранее президент Литвы Гитанас Науседа призвал западные страны «переступить черту» и отправить Киеву истребители и дальнобойные ракеты.

Представитель Кремля упрекнул правительства крупных стран Европы, являющихся двигателем европейских процессов, в невыполнении «балансирующей» роли.

«Что касается потенциального продолжения роста степени вовлеченности стран коллективного Запада в этом конфликте, это очевидно. Рост происходит. Мы это учитываем», — сказал Песков, добавив о том, что это никак не отразится на ходе событий.

Как сообщало ИА REGNUM, пресса 31 января активно цитирует заявление экс-президента Украины Петра Порошенко о популярности российского президента Владимира Путина у зарубежных коллег, прозвучавшее в документальном фильме «Путин против Запада» корпорации Би-би-си.

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