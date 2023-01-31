Вашингтон, 31 января, 2023, 13:28 — ИА Регнум. Пресса 31 января активно цитирует заявление экс-президента Украины Петра Порошенко о популярности российского президента Владимира Путина у зарубежных коллег, прозвучавшее в документальном фильме «Путин против Запада» корпорации Би-би-си.

Иван Шилов ИА REGNUM Порошенко

Он признался, что российского лидера впервые увидел во время посещения Нормандии в июне 2014 года и был поражён поведением мировых лидеров, собравшихся по поводу 70-летия высадки союзников. Очередь из тех, кто хотел пожать руку президенту США Обаме, была значительно меньше, чем тех, кто хотел поприветствовать Путина, поделился бывший президент Украины.

В восточных странах много лет доминировал образ сильного политического лидера. Владимир Путин для азиатов представляется именно таким, его считают гипермужественным человеком, пояснил индонезийский исследователь Айрланга Радитьо Дхармапутра. По его словам, популярность Владимира Путина в Индонезии — «это нечто совершенно поразительное».

Николай Лазаренко/РИА Новости Президент России Владимир Путин (справа) и президент Украины Петр Порошенко беседуют во Дворце независимости в Минске

Обозреватель The Times Кристофер Калдуэлл в интервью New Yorker, рассуждая о причинах популярности политики Владимира Путина у западных консерваторов, отметил, что российский президент придерживается традиционных представлений о суверенитете. Принимая во внимание критику стран Запада, Россия продолжает следовать собственным правилам.

Идеи Владимира Путина пользуются популярностью у жителей западных стран, пишет The Washington Post. В публикации сказано, что многие идеи президента России перекликаются «с риторикой дружественно настроенных по отношению к России правых политиков во многих демократиях».

Популярностью Путина в Молдавии возмутился депутат молдавского парламента от правящей партии «Действие и солидарность» (ПДС) Оазу Нантой:

«Наше общество совершенно не волнует так называемый приднестровский конфликт, стоящий на самом последнем месте в списке забот. И Путин с момента прихода к власти был и остается самым популярным политиком в Молдавии».

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В ноябре 2022 года о феномене Путина высказался представитель Кремля Дмитрий Песков. Комментируя высокие рейтинги главы государства, он заметил:

«Действительно, это такой феномен Путина — высокий уровень доверия населения. Это говорит о том, что он работает эффективно».

Михаил Климентьев/РИА Новости Президент РФ Владимир Путин

«Поддержка людей для Путина ― это самое главное, поддержка людей и доверие людей. На этой широкой поддержке Путин всегда и основывает все свои решения и всю свою работу, он сам неоднократно об этом говорил», ― добавил Песков.

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Как сообщало ИА REGNUM, заявление о том, что российский президент Владимир Путин пользуется большей популярностью среди мировых лидеров, чем американский, бывший президент Украины Петр Порошенко сделал в документальном фильме «Путин против Запада» корпорации Би-би-си. Речь идёт о первом знакомстве Порошенко с Путиным летом 2014 года в Нормандии. Экс-лидер киевской администрации был поражён тем, что очередь из тех, кто хотел пожать руку Путину, была больше, чем очередь из тех, кто хотел поприветствовать американского президента.

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