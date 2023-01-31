Лондон, 31 января, 2023, 11:31 — ИА Регнум. Британский военно-морской флот начал расследование после того, как на атомной подводной лодке с ракетами Trident обнаружили сломанные болты, склеенные суперклеем. Об этом пишет газета The Sun.

royalnavy. mod.uk Подвjдная лодка HMS Vanguard ВМФ Великобритании

Дефект в системе охлаждения ядерного реактора обнаружили, когда в ходе проверки на борту субмарины HMS Vanguard водоизмещением 16 тыс. тонн отвалился один из болтов.

Выяснилось, что головка болта была срезана из-за чрезмерной затяжки. Рабочие, чтобы не высверливать сломанные стержни, просто приклеили головки обратно. Таких болтов было по меньшей мере семь, они удерживали изоляцию на трубах охлаждающей жидкости для предотвращения «аварии в стиле Чернобыля», отмечает издание.

Субмарину ремонтировал в сухом доке в Девонпорте гражданский персонал одного из крупнейших британских оборонных подрядчиков Babcock. По словам источника на флоте, министр обороны Бен Уоллес «пришёл в ярость» из-за инцидента. Он потребовал от подрядчика гарантий относительно будущей работы.

«Это позор. Вы не можете срезать углы с ядерным оружием. Стандарты есть стандарты. Ядерные стандарты никогда не нарушаются», — заявили изданию представители ВМФ Британии.

Теперь следователи изучают записи, чтобы выяснить, кто именно склеил болты и кто отвечал за ремонт. В министерстве обороны заявили об оперативном устранении поломки.

Ремонт HMS Vanguard, начатый в 2015 году, задержан почти на четыре года. Он вышел за пределы бюджета в 300 млн фунтов стерлингов.

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