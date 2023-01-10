Лондон, 10 января, 2023, 14:16 — ИА Регнум. На сегодняшний день эффективность Военно-воздушных сил (ВВС) Великобритании оставляет желать лучшего, а британская промышленность не может обеспечить флот новыми кораблями. О невиданном упадке, который переживает британская армия, в статье в The Times сообщил обозреватель Макс Хастингс.

(сс) Max Speed Авианосец КВМФ Великобритании Queen Elizabeth

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Он подчеркнул, что к «оголению» запасов министерства обороны привела в том числе и необходимость оказывать военную помощь Украине. При этом от кризиса не спасает даже единовременная правительственная надбавка в размере 24 млрд фунтов стерлингов сверх оборонного бюджета.

«Сокращение личного состава армии, совсем недавно с 82 до 73 тысяч человек, должно было компенсироваться за счет тридцати тысяч резервистов. Тем не менее их набор оказался ужасен», ― подчеркнул журналист.

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Он также обратил внимание и на систему закупок, которая, по его словам, мешает стабильному существованию британских Вооружённых сил. Так, Rolls Royce, BAE Systems и Babcock International показывают слабые результаты в вопросе передачи своей продукции на вооружение армии, уточнил он. Из-за этого для закупок танков нового поколения Challenger 3 Лондон обратился к немецкой компании Rheinmetall, а противотанковые ракетные комплексы NLAW производятся французской группой Thales.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр обороны Великобритании Бен Уоллес, комментируя применение в конфликте на Украине британской артиллерии, заявил, что она «безнадежно устарела».