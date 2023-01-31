Москва, 31 января, 2023, 10:41 — ИА Регнум. В 2022 году российское гражданство получили почти 700 тыс. человек. Это следует из показателей МВД по миграционной ситуации в Российской Федерации.

РИА Новости Паспорт Российской Федерации

Согласно опубликованным данным, с января по декабрь прошлого года свыше 691 тыс. иностранцев получили гражданство России, что на 44 тыс. меньше, чем в 2021 году.

«За январь–декабрь 2022 года число лиц, в отношении которых принято решение о приобретении гражданства Российской Федерации, — 691 045», — говорится в материалах.

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Уточняется, что в прошлом году ведомство запретило въезд на территорию страны 141 тыс. иностранных граждан, что на 35 тыс. меньше по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Что касается выхода из гражданства РФ, то его оформили 40 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, глава комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Сангаджи Тарбаев («Новые люди») заявил, что отсутствие программы детского туристического кешбэка в ближайшие годы в России даст определенную просадку продаж, но не столь значительную, как в пандемийные годы.

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