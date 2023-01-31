Москва, 31 января, 2023, 10:07 — ИА Регнум. Отсутствие программы детского туристического кешбэка в ближайшие годы в России даст определенную просадку продаж, но не столь значительную, как в пандемийные годы. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 31 января заявил глава комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Сангаджи Тарбаев («Новые люди»).

Дарья Иванова ИА REGNUM Детский лагерь

Ранее участники рынка обратились к премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой выделить из федерального бюджета средства на продление программы детского туристического кешбэка на 2023 год, сообщил «Коммерсант».

По словам Тарбаева, в настоящий момент бюджетных ассигнований на детский кешбэк не предусмотрено и Министерство экономического развития придерживается этой позиции. С другой стороны, отметил он, в перечне поручений президента РФ по итогам заседания президиума Госсовета, который состоялся 6 сентября 2022 года во Владивостоке, правительству РФ было поручено до 1 марта предоставить предложения в том числе в 2023 году по выделению дополнительных бюджетных ассигнований в рамках программы поддержки доступных внутренних туристических поездок в организации отдыха детей и их оздоровления.

«Мы видим, что как мера государственной поддержки кешбэк оказался достаточно эффективен и простимулировал повышение спроса на детский отдых. Отсутствие этой меры в 2023–2025 годах даст определенную просадку продаж, но не столь значительную, как это было в пандемийные годы, когда лагеря фактически были закрыты. В данный момент спрос есть, и места в российских лагерях активно бронируются, в том числе и в связи с исчезновением на рынке части зарубежных направлений», — добавил Тарбаев.

Он подчеркнул, что в думском комитете по туризму считают, что данная мера господдержки является необходимым условием для поддержания исправно функционирующей системы детских лагерей.

«Замечу, что господдержка лагерей как комплексная мера имеет еще одно измерение — идеологическое. Речь идет не только о здоровье нации, но и о воспитании будущих поколений», — сказал парламентарий.

Говоря о том, как сделать детский отдых доступнее для российских семей, глава комитета Госдумы пояснил, что стоит разделять понятия «детский отдых и оздоровление» и «детский туризм».

«За отдых и оздоровление детей отвечает Министерство просвещения. Мерами по обеспечению доступности детского отдыха могли бы стать дополнительные субсидии на организацию отдыха и расширение перечня категорий детей для получения льготных путевок в детские лагеря. В настоящее время к таким категориям относятся дети с хроническими заболеваниями, которые находятся в стационарных учреждениях образования, социального обслуживания, социально-реабилитационных центрах, приютах; дети-инвалиды, а также сопровождающее их лицо; дети-сироты и также дети, которые остались без попечения родителей и другие категории детей, находящиеся в трудной жизненной ситуации. Перечень льгот определяют регионы», — сказал он.

Еще одной мерой поддержки детского отдыха и оздоровления, по словам Тарбаева, являются специальные транспортные тарифы для проезда на железнодорожном, водном транспорте и междугороднем сообщении.

«Мерой поддержки детского туризма может стать механизм поощрений детей поездками за успехи в учебе, спортивной и общественной жизни. Для этого у нас реализуется ряд программ, например, «Больше, чем путешествие». Летом 2022 в пилотном режиме в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства» была запущена программа бесплатных путешествий для школьников. Отправиться в путешествие по социальному сертификату смогли учащиеся 5–9-х классов из 18 регионов России», — заключил депутат.