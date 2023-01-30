Тегеран, 30 января, 2023, 13:20 — ИА Регнум. Временного поверенного в делах Украины в Тегеране Евгения Кравченко вызвали в иранский МИД из-за слов советника украинского президента Михаила Подоляка о том, что Киев имеет отношение к недавней атаке беспилотников на военный объект в Исфахане. Об этом сообщает 30 января агентство Tasnim.

president.gov.ua Михаил Подоляк

Подоляк, обращаясь к Ирану, ранее написал в Twitter: «Украина вас предупредила». Тем самым он связал атаку дронов на предприятие в Исфахане и взрыв на предприятии в Азаршахре с конфликтом на украинской территории и помощью, которую якобы оказывает России Иран.

Кравченко вызвали в МИД Ирана «для предоставления объяснений в связи с заявлением советника президента Украины».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее минобороны Ирана заявило о неудачной атаке беспилотников на один из своих военных объектов с вооружением, совершённой в ночь на 29 января. В ту же ночь произошёл взрыв на предприятии по производству моторного масла.

Страны Запада обвиняют Иран в поставке России беспилотников. Эти обвинения не раз опровергали и в Москве, и в Тегеране.

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