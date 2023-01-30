Москва, 30 января, 2023, 12:29 — ИА Регнум. Москва решительно осуждает атаку беспилотников на иранское оборонное предприятие. Подобная акция чревата непредсказуемыми последствиями, говорится в опубликованном 30 января заявлении российского МИД.

Виталий Белоусов/РИА Новости Дроны

Вечером 28 января, указано в заявлении, нападению подверглось оборонное предприятие в иранской провинции Исфаган. Защитные системы купировали атаку дронов, повреждения были небольшими, пострадавших не было.

«Решительно осуждаем любые провокационные акции, потенциально способные спровоцировать неконтролируемую эскалацию напряжённости в и так далеко не спокойном регионе», — подчеркнула официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она добавила, что подобные деструктивные действия могут привести к непредсказуемым последствиям.

Агентство IRNA ранее сообщило об атаке на склад с боеприпасами министерства обороны Ирана в городе Исфахан. В ночь на 29 января там произошёл мощный взрыв.

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