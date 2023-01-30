Москва, 30 января, 2023, 10:55 — ИА Регнум. Освобождение населённого пункта Благодатное в Артёмовском районе Донецкой Народной Республики улучшает позиции Вооруженных сил РФ и позволяет перекрыть ещё один из путей снабжения ВСУ. Об этом 30 января заявил врио главы региона Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24».

Пресс-служба главы ДНР Д. Пушилина/РИА Новости Временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин

Днем ранее стало известно об освобождении села Благодатное в ДНР.

Читайте также: В соцсетях сообщили об освобождении от ВСУ села Благодатное в ДНР

«Нам важно сейчас перерезать дорогу Часов Яр — Артёмовск, это один из немногих оставшихся путей снабжения группировки противника», — заявил он, рассказав об успехах российских войск.

По его словам, освобождение Благодатного позволит улучшить существующие позиции Вооруженных сил России, а также перерезать один из путей снабжения в районе Красной Горы.

Ранее Пушилин сообщал о том, что ВСУ закрепились в Угледаре и отступать не намерены.

Как сообщало ИА REGNUM, Вооруженные силы Украины за минувшие сутки девять раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики.

Читайте также: ВСУ за сутки девять раз обстреляли территорию ДНР