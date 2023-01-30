Донецк, 30 января, 2023, 10:14 — ИА Регнум. ВСУ за минувшие сутки девять раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, сообщили 30 января в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

Иван Шилов ИА REGNUM Артиллерия ВСУ

«За истекшие сутки представительство сообщало о девяти фактах ведения огня со стороны ВФУ», — говорится в телеграм-канале представительства.

Так, на донецком направлении ВСУ за сутки совершили восемь обстрелов из артиллерии 155 мм, на ясиноватском — один обстрел из 155 мм.

Всего ВСУ выпустили по территории Донецкой Народной Республике 39 единиц различных боеприпасов.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 января ВСУ обстреляли Никитовский район Горловки в Донецкой Народной Республике, выпустив шесть снарядов калибра 155 мм.

Ранее с требованием призвать Киев к соблюдению Женевской конвенции обратилась к верховному комиссару ООН по правам человека и в Международный комитет Красного Креста (МККК) на фоне обстрела ВСУ больницы в Новоайдаре ЛНР уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.